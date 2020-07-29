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В Гослесагенствах проведут дополнительную проверку пожарной безопасности

Киев, Среда 29 июля 2020 16:29
В Гослесагенствах проведут дополнительную проверку пожарной безопасности
Фото: лесной пожар в Северодонецке (facebook.com/lugdsns)
Автор: Игорь Литвиненко

Внеплановая проверка будет проводиться из-за ряда пожаров, которые произошли в стране в последнее время

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проведет внеплановую проверку пожарной безопасности в Гослесагенствах. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров в связи с рядом чрезвычайных событий, которые произошли в Украине в последнее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Чтобы избежать в дальнейшем чрезвычайных ситуаций в экосистемах и убытков, которые они наносят государству, прошу поддержать решение о внеплановой проверке подразделениями ГСЧС состояния работы гражданской защиты и пожарной безопасности в Гослесагентствах", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Данную инициативу поддержало Министерство экологии.

Напомним, в начале июля масштабные пожары вспыхнули в Луганской области в Новоайдарском районе. В результате пожаров пострадали 223 человека, 6 граждан погибли. Также огнем были разрушены десятки домов.

Как писало РБК-Украина, в Гослесагенстве оценили ущерб от пожаров в Луганской области в более чем 1 млрд гривен.

Ранее масштабные пожары вспыхивали в Житомирской области и Чернобыльской зоне весной.

Также сообщалось, что Кабмин предложил парламенту наказывать штрафами за препятствие проверкам пожарной безопасности.

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