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У Держлісагенствах проведуть додаткову перевірку пожежної безпеки

Київ, Середа 29 липня 2020 16:29
У Держлісагенствах проведуть додаткову перевірку пожежної безпеки
Фото: лісова пожежа в Сєвєродонецьку (facebook.com/lugdsns)
Автор: Игорь Литвиненко

Позапланова перевірка буде проводитися через низку пожеж, які сталися в країні останнім часом

Державна служба з надзвичайних ситуацій проведе позапланову перевірку пожежної безпеки в Держлісагенствах . Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у зв'язку з низкою надзвичайних подій, які відбулися в Україні останнім часом.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Щоб уникнути в подальшому надзвичайних ситуацій в екосистемах і збитків, які вони завдають державі, прошу підтримати рішення про позапланову перевірку підрозділами ДСНС стану роботи цивільного захисту і пожежної безпеки в Держлісагенствах", - повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Цю ініціативу підтримало Міністерство екології.

Нагадаємо, на початку липня масштабні пожежі спалахнули в Луганській області в Новоайдарському районі. Внаслідок пожеж постраждали 223 людини, 6 громадян загинули. Також вогнем були зруйновані десятки будинків.

Як повідомляло РБК-Україна, у Держлісагенстві оцінили збиток від пожеж у Луганській області в більш ніж 1 млрд гривень.

Раніше масштабні пожежі спалахували в Житомирській області і Чорнобильській зоні навесні.

Також повідомлялося, що Кабмін запропонував парламенту карати штрафами за перешкоду перевірок пожежної безпеки.

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