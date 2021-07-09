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В Украине появится "черный список" участников рынка электроэнергии: что известно

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Украина, Пятница 09 июля 2021 13:03
В Украине появится "черный список" участников рынка электроэнергии: что известно Фото: в Украине появится "черный список" участников рынка электроэнергии (depositphotos.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики инициирует введение "черного списка" недобросовестных участников рынка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, для усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение договорных условий планируется внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Минэнерго предложит ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который будет временно ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Наработки в Минэнерго планируют представить на заседании аукционного комитета, которое состоится 9 июля.

В министерстве отметили, что с запросами о введении таких изменений обратились ГП "Гарантированный покупатель" и "Украинская энергетическая биржа".

В Минэнерго пояснили, что сейчас наблюдается искажение ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электроэнергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией.

Также, по мнению министерства, в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров.

"Отдельные трейдеры и поставщики, которые заключили двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, согласно договору, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию", - заявляют в Минэнерго.

По мнению министерства, эта ситуация приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, затрудняет планирование их производственной деятельности, в частности, определения и формирования необходимых запасов топлива.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 9 июля, две третьих энергоблоков тепловых электростанций отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию.

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