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Держкомпанії несуть збитки через зловживання трейдерів на енергоринку, – Міненерго

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Київ, Середа 14 липня 2021 13:38
Держкомпанії несуть збитки через зловживання трейдерів на енергоринку, – Міненерго Фото: опалювальний сезон в Україні під загрозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Підготовка до опалювального сезону під загрозою через дії трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка.

"Ми вже не вперше спостерігаємо поведінку трейдерів, які обвалюють ціну, через обрану ними торгову стратегію. Державна генерація зазнає збитків, а це ставить під загрозу безпеку та безперервність постачання електроенергії. Більше того, держпідприємства втрачають можливість не лише вкладати кошти у розвиток, а й проводити поточні ремонти, готуватися до стабільної роботи в опалювальний сезон", - повідомив замміністра.

Власенко наголосив, що НКРЕКП не вжило достатніх заходів для припинення зловживань на ринку електроенергії з боку трейдерів-спекулянтів.

"Хоча НКРЕКП вже запровадила певні обмеження, які дають можливість дещо стабілізувати ситуацію, проте це не фундаментальні зміни, яких потребує ринок. Поточні перекоси і коливання аж ніяк не дозволять нам бути повноцінним учасником європейського ринку", - зазначив Власенко.

Замголови Міненерго додав, що наразі виробники електроенергії є залежними від учасників, які не виконують умови договорів на купівлю електроенергії чи розривають угоди з постачальниками без обґрунтованих причин.

Відповідно Міністерство енергетики вживає заходів для припинення зловживань недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики ініціює введення "чорного списку" несумлінних учасників ринку електроенергії.

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