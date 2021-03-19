Госкомиссия сегодня может ужесточить карантин в Киеве: остановят ли транспорт

Сегодня вечером на заседании Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям могут ужесточить карантин в Киеве. При этом останавливать общественный транспорт не планируется.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.
По его словам, повестку заседания сейчас формируют в Министерстве здравоохранения. В частности, может быть рассмотрен вопрос о внесении Киева в "красную зону" карантинных ограничений.
В то же время, собеседник издания в Минздраве подчеркнул, что киевская городская власть уже решила ввести ряд ограничений в городе, начиная с субботы, 20 мая.
"Останавливать транспорт не планируется", - отметил собеседник.
Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в "красной зоне".
Напомним, ранее Киев объявил об ужесточении карантина с 20 марта. В частности, в течение трех недель будут действовать следующие ограничения:
При этом в "красной зоне", которую устанавливает правительство, действуют дополнительные ограничения. Такие как запрет на работу рынков, а также регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок. Как правило, "Укрзализныця" отменяет высадку и посадку пассажиров в "красной зоне".