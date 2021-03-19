Держкомісія сьогодні може посилити карантин у Києві: чи зупинять транспорт

За його словами, порядок денний засідання зараз формують у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, може бути розглянуто питання про внесення Києва до "червоної зони" карантинних обмежень.

У той же час, співрозмовник видання в МОЗ підкреслив, що київська міська влада вже вирішила ввести низку обмежень в місті, починаючи з суботи, 20 травня.

"Зупиняти транспорт не планується", - зазначив співрозмовник.

Зазначимо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Києва вже знаходиться в "червоній зоні".

Нагадаємо, раніше Київ оголосив про посилення карантину з 20 березня. Зокрема, протягом трьох тижнів діятимуть наступні обмеження: