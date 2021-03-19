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Держкомісія сьогодні може посилити карантин у Києві: чи зупинять транспорт

Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч

Сьогодні ввечері на засіданні Державної комісії з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій можуть посилити карантин у Києві. При цьому зупиняти громадський транспорт не планується.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За його словами, порядок денний засідання зараз формують у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, може бути розглянуто питання про внесення Києва до "червоної зони" карантинних обмежень.

У той же час, співрозмовник видання в МОЗ підкреслив, що київська міська влада вже вирішила ввести низку обмежень в місті, починаючи з суботи, 20 травня.

"Зупиняти транспорт не планується", - зазначив співрозмовник.

Зазначимо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Києва вже знаходиться в "червоній зоні".

Нагадаємо, раніше Київ оголосив про посилення карантину з 20 березня. Зокрема, протягом трьох тижнів діятимуть наступні обмеження:

  • заборона на роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, концертних залів і т. д.;
  • в ТРЦ працюватимуть тільки продуктові магазини, точки продажу побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазини та аптеки;
  • кафе і ресторани зможуть обслуговувати тільки на винос;
  • заборона на роботу кафе на АЗС;
  • заборона масових заходів;
  • на церковних богослужіннях вводиться обмеження не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • заборона на допуск вболівальників на стадіони;
  • салони краси і перукарні працюють тільки за попереднім записом;
  • фітнес-центри і спортзали також зможуть приймати відвідувачів за записом, групові заняття під забороною;
  • підприємства бюджетної сфери перейдуть на дистанційний режим;
  • приватним компаніям рекомендується перевести персонал на віддалену роботу;
  • школи йдуть на канікули, з 28 березня навчання відновиться в дистанційному форматі.

При цьому в "червоній зоні", яку встановлює уряд, діють додаткові обмеження. Такі як заборона на роботу ринків, а також регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень. Як правило, "Укрзалізниця" скасовує висадку і посадку пасажирів у "червоній зоні".

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