Госизмена и коллаборационизм: новому "мэру" Каховки объявили подозрение

Отметим, судя по опубликованному Офисом генпрокурора фото, речь идет о новом так называемом "мэре" Каховки Павле Филипчуке.

По данным следствия, он присоединился к организации и проведению массовых мероприятий в оккупированном Херсоне в поддержку России и ее войск, призывая людей к принятию "русского мира".

Кроме того, он договорился с оккупантами о силовом обеспечении для руководства одним из городов Херсонской области.

"С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.