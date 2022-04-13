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Держзрада і колабораціонізм: новому "меру" Каховки оголосили підозру

Фото: колаборант Павло Філіпчук (eprostir.org)
Автор: Сергей Новиков

Українська прокуратура оголосила підозру колишньому депутату від "Опозиційного блоку" в Херсонській обласній раді. Йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Зазначимо, судячи з опублікованого Офісом генпрокурора фото, мова йде про нового так званого "мера" Каховки Павла Філіпчука.

За даними слідства, він приєднався до організації та проведення масових заходів в окупованому Херсоні на підтримку Росії та її військ, закликаючи людей до прийняття "русского мира".

Крім того, він домовився з окупантами про силове забезпечення для керівництва одним з міст Херсонської області.

"За допомогою зброї окупанти примушували органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства до визнання його новим керівником міста. Після цього він добровільно вступив на посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила справу через створення окупаційної влади в Каховці.

Також повідомлялося, що Філіпчук анонсував зниження заробітних плат в місті.

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держзрадаВійна Росії проти України