Держзрада і колабораціонізм: новому "меру" Каховки оголосили підозру

Українська прокуратура оголосила підозру колишньому депутату від "Опозиційного блоку" в Херсонській обласній раді. Йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Зазначимо, судячи з опублікованого Офісом генпрокурора фото, мова йде про нового так званого "мера" Каховки Павла Філіпчука.
За даними слідства, він приєднався до організації та проведення масових заходів в окупованому Херсоні на підтримку Росії та її військ, закликаючи людей до прийняття "русского мира".
Крім того, він домовився з окупантами про силове забезпечення для керівництва одним з міст Херсонської області.
"За допомогою зброї окупанти примушували органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства до визнання його новим керівником міста. Після цього він добровільно вступив на посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила справу через створення окупаційної влади в Каховці.
Також повідомлялося, що Філіпчук анонсував зниження заробітних плат в місті.
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