"В два раза меньше, зато стабильно": "глава" Каховки анонсировал понижение зарплат
"Глава" Каховки Павел Филипчук анонсировал понижение заработных плат в городе. В частности, работников коммунальных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного журналиста Олега Батурина в Facebook.
По его словам, Филипчук заявил, что платить им такую же зарплату, как "при Украине", россия не сможет.
Сотрудникам сообщили, что получать за свою работу они будут "где-то вдвое меньше, зато будет выплачиваться стабильно".
Напомним, 1 апреля оккупанты "назначили" главой Каховки бывшего депутата областного совета Павла Филипчука.
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