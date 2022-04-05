ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"В два раза меньше, зато стабильно": "глава" Каховки анонсировал понижение зарплат

Новина українською →
Каховка, Вторник 05 апреля 2022 10:33
"В два раза меньше, зато стабильно": "глава" Каховки анонсировал понижение зарплат Фото: экс-депутат Павел Филипчук (most.ks.ua)
Автор: Валерия Полищук

"Глава" Каховки Павел Филипчук анонсировал понижение заработных плат в городе. В частности, работников коммунальных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного журналиста Олега Батурина в Facebook.

По его словам, Филипчук заявил, что платить им такую же зарплату, как "при Украине", россия не сможет.

Сотрудникам сообщили, что получать за свою работу они будут "где-то вдвое меньше, зато будет выплачиваться стабильно".

Напомним, 1 апреля оккупанты "назначили" главой Каховки бывшего депутата областного совета Павла Филипчука.

Война в Украине продолжается уже 41 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел