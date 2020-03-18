ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госипотечное учреждение исключили из перечня стратегических объектов

Новости » Экономика     18.03.2020 - 14:10
Госипотечное учреждение исключили из перечня стратегических объектов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Кабмин внес изменения в перечень стратегических объектов

Кабинет министров Украины исключил Государственное ипотечное учреждение из перечня стратегических объектов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Государственное ипотечное учреждение было внесено в данный перечень на основании ряда критериев. Однако на сегодня учреждение не соответствует критерию предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров, который имеет важное социальное экономическое значение, превышает 35%. Кроме того, учреждение не влияет на деятельность предприятий соответствующей отрасли экономики, на отрасль в целом и на предприятия других отраслей.

По состоянию на сентябрь 2019 года, стоимость активов составляла 1,36 млрд гривен, размер чистого дохода - 55,7 млн гривен.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство планирует отдать на приватизацию более 300 объектов в 2020 году.

До этого перечень стратегических предприятий менялся в ноябре 2019 года.

Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА Кличко призывает Кабмин обязать предприятия перевести людей на удаленную работу
Новости Украины Кабинет Министров Украиныипотека
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь