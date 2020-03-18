Госипотечное учреждение исключили из перечня стратегических объектов

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Кабмин внес изменения в перечень стратегических объектов

Кабинет министров Украины исключил Государственное ипотечное учреждение из перечня стратегических объектов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Государственное ипотечное учреждение было внесено в данный перечень на основании ряда критериев. Однако на сегодня учреждение не соответствует критерию предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров, который имеет важное социальное экономическое значение, превышает 35%. Кроме того, учреждение не влияет на деятельность предприятий соответствующей отрасли экономики, на отрасль в целом и на предприятия других отраслей.

По состоянию на сентябрь 2019 года, стоимость активов составляла 1,36 млрд гривен, размер чистого дохода - 55,7 млн гривен.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство планирует отдать на приватизацию более 300 объектов в 2020 году.

До этого перечень стратегических предприятий менялся в ноябре 2019 года.