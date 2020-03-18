Держіпотечну установу виключили з переліку стратегічних об'єктів

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Кабмін вніс зміни до переліку стратегічних об'єктів

Кабінет міністрів України виключив Державну іпотечну установу з переліку стратегічних об'єктів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Державна іпотечна установа була внесена в даний перелік на підставі ряду критеріїв. Однак на сьогодні установа не відповідає критерію підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів, який має важливе соціальне економічне значення, перевищує 35%. Крім того, установа не впливає на діяльність підприємств відповідної галузі економіки, на галузь в цілому і на підприємства інших галузей.

Станом на вересень 2019 року, вартість активів становила 1,36 млрд гривень, розмір чистого доходу - 55,7 млн гривень.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд планує віддати на приватизацію більше 300 об'єктів в 2020 році.

До цього перелік стратегічних підприємств змінювався в листопаді 2019 року.