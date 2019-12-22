Госфонд получил средства на жилищные программы для ветеранов и переселенцев

На счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, которые предусмотрены на программы обеспечения жильем ветеранов АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда у себя на странице в Facebook.

"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолодежьжилье поступили. Я благодарю нашей команде в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 200 млн гривен на приобретение жилья для ветеранов АТО и переселенцев. Участники АТО / ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. Кроме того, Кабмин выделил 1,8 млн гривен на жилье для шести семей переселенцев в Житомире.

В октябре было выделено 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

До этого Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения переселенцев жильем. В частности, для обеспечения их жильем размер софинансирования из местного бюджета снижен с 50% до 30%. Кроме того, летом заработал новый механизм предоставления временного жилья для этой категории.