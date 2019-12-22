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Госфонд получил средства на жилищные программы для ветеранов и переселенцев

Новости » Общество     22.12.2019 - 17:59
Госфонд получил средства на жилищные программы для ветеранов и переселенцев
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Средства поступили на счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства

На счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, которые предусмотрены на программы обеспечения жильем ветеранов АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда у себя на странице в Facebook.

"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолодежьжилье поступили. Я благодарю нашей команде в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 200 млн гривен на приобретение жилья для ветеранов АТО и переселенцев. Участники АТО / ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. Кроме того, Кабмин выделил 1,8 млн гривен на жилье для шести семей переселенцев в Житомире.

В октябре было выделено 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

До этого Кабмин снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения переселенцев жильем. В частности, для обеспечения их жильем размер софинансирования из местного бюджета снижен с 50% до 30%. Кроме того, летом заработал новый механизм предоставления временного жилья для этой категории.

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