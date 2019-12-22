Держфонд отримав кошти на житлові програми для ветеранів та переселенців

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Кошти надійшли на рахунки Державного фонду підтримки молодіжного житлового будівництва

На рахунки Державного фонду підтримки молодіжного житлового будівництва надійшли кошти, які передбачені на програми забезпечення житлом ветеранів АТО / ОНС і внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Оксана Коляда у себе на сторінці Facebook.

"Щойно міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтвердила, що кошти на рахунку Держмолодьжитло надійшли. Я дякую нашій команді в уряді за непохитну позицію, що ці програми для забезпечення житлом ветеранів та внутрішньо переміщених осіб надзвичайно важливі і повинні бути профінансовані", - написала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділила 200 млн гривень на придбання житла для ветеранів АТО і переселенців. Учасники АТО / ОНС і вимушені переселенці зможуть придбати житло на пільгових умовах. Мова йде про довгостроковий кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла. Крім того, Кабмін виділив 1,8 млн гривень на житло для шести сімей переселенців в Житомирі.

У жовтні було виділено 300 млн гривень на доступне житло для 950 сімей в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова.

До цього Кабмін знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення переселенців житлом. Зокрема, для забезпечення їх житлом розмір співфінансування з місцевого бюджету знижено з 50% до 30%. Крім того, влітку запрацював новий механізм надання тимчасового житла для цієї категорії.