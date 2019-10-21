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Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов

Новости » Экономика    21.10.2019 - 14:56
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов
Иллюстративное фото (flickr/ssu)

Особое внимание уделяется отмыванию преступных доходов

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2019 года передала в правоохранительные органы 641 материале о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд грн.

Как отмечается в сообщении, Госфинмониторингом уделяется особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. В материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 40,1 млрд грн.

Кроме того, за 9 месяцев 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины

Напомним, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы.

Отметим, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.

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