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Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів

Новини » Економіка    21.10.2019 - 14:56
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів
Ілюстративне фото (flickr/ssu)

Особлива увага приділяється відмиванню злочинних доходів

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2019 року передала в правоохоронні органи 641 матеріалі про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу установи.

У циъ матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд грн.

Як зазначається в повідомленні, Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів становить 40,1 млрд гривень.

Крім того, за 9 місяців 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 73 матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вдосконалення роботи.

Зазначимо, у Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.

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