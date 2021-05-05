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Госэкоинспекция запускает контроль эффективности своих инспекторов

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 17:52
Госэкоинспекция запускает контроль эффективности своих инспекторов Фото: глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Со следующего квартала Государственная экологическая инспекция будет составлять рейтинг эффективности своих территориальных подразделений. Оценку будут проводить по ряду критериев.

Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

Глава ведомства Андрей Малеваный заявил, что оценивать будут суммы рассчитанных и взысканных убытков, количество проведенных проверок, судебных разбирательств и тому подобное.

"В рейтинге будет учитываться наполненность штата подразделений. Кадровая составляющая очень важна для эффективности ГЭИ, ведь от этого зависит оперативность реагирования на обращения граждан и проведение полного объема проверок. Поэтому "незакрытые" вакансии будут прямо влиять на показатели в рейтинге", - сказал глава инспекции.

Он отметил, что в областных и межрегиональных инспекциях с самыми низкими показателями будут проводить внутренний аудит для определения причин их низкой эффективности. По результатам проверок будут принимать соответствующие административные решения.

Напомним, в Верховной раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.

Как писало РБК-Украина, в начале марта в партии "Слуга народа" заявили, что в этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль, который будет способствовать предотвращению избыточного образования отходов.

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