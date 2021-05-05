Госэкоинспекция запускает контроль эффективности своих инспекторов

Со следующего квартала Государственная экологическая инспекция будет составлять рейтинг эффективности своих территориальных подразделений. Оценку будут проводить по ряду критериев.

Глава ведомства Андрей Малеваный заявил, что оценивать будут суммы рассчитанных и взысканных убытков, количество проведенных проверок, судебных разбирательств и тому подобное.

"В рейтинге будет учитываться наполненность штата подразделений. Кадровая составляющая очень важна для эффективности ГЭИ, ведь от этого зависит оперативность реагирования на обращения граждан и проведение полного объема проверок. Поэтому "незакрытые" вакансии будут прямо влиять на показатели в рейтинге", - сказал глава инспекции.

Он отметил, что в областных и межрегиональных инспекциях с самыми низкими показателями будут проводить внутренний аудит для определения причин их низкой эффективности. По результатам проверок будут принимать соответствующие административные решения.