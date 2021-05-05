Госэкоинспекция запускает контроль эффективности своих инспекторов
Со следующего квартала Государственная экологическая инспекция будет составлять рейтинг эффективности своих территориальных подразделений. Оценку будут проводить по ряду критериев.
Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.
Глава ведомства Андрей Малеваный заявил, что оценивать будут суммы рассчитанных и взысканных убытков, количество проведенных проверок, судебных разбирательств и тому подобное.
"В рейтинге будет учитываться наполненность штата подразделений. Кадровая составляющая очень важна для эффективности ГЭИ, ведь от этого зависит оперативность реагирования на обращения граждан и проведение полного объема проверок. Поэтому "незакрытые" вакансии будут прямо влиять на показатели в рейтинге", - сказал глава инспекции.
Он отметил, что в областных и межрегиональных инспекциях с самыми низкими показателями будут проводить внутренний аудит для определения причин их низкой эффективности. По результатам проверок будут принимать соответствующие административные решения.
Напомним, в Верховной раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.
Как писало РБК-Украина, в начале марта в партии "Слуга народа" заявили, что в этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль, который будет способствовать предотвращению избыточного образования отходов.