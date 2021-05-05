Держекоінспекція запускає контроль ефективності своїх інспекторів

З наступного кварталу Державна екологічна інспекція складатиме рейтинг ефективності своїх територіальних підрозділів. Оцінку проводитимуть по ряду критеріїв.

Глава відомства Андрій Мальований заявив, що оцінювати будуть суми розрахованих та стягнутих збитків, кількість проведених перевірок, судових проваджень тощо.

"У рейтингу буде враховуватись наповненість штату підрозділів. Кадрова складова дуже важлива для ефективності ДЕІ, адже від цього залежить оперативність реагування на звернення громадян та проведення повного обсягу перевірок. Тож "незакриті" вакансії прямо впливатимуть на показники в рейтингу", - сказав очільник інспекції.

Він зазначив, що в обласних та міжрегіональних інспекціях з найнижчими показниками будуть проводити внутрішній аудит для визначення причин їх низької ефективності. За результатами перевірок будуть приймати відповідні адміністративні рішення.