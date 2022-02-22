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В Госдуму России внесли соглашения с "ЛДНР"

Автор: Валерия Полищук

В Государственную думу России внесли соглашения с так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками". Документ рассмотрят профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Глава Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Госдуму для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ДНР", а также между РФ и "ЛНР", - говорится в сообщении.

В частности, договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин после признания "ЛДНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина также публиковало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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