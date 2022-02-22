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У Держдуму Росії внесли угоди з "ЛДНР"

Автор: Валерія Поліщук

У Державну думу Росії внесли угоди з так званими Луганською і Донецькою "народними республіками". Документ розглянуть профільний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Глава Держдуми В'ячеслав Володін направив у профільні комітети внесені президентом до Держдуми для ратифікації договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і "ДНР", а також між РФ і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, договори направлені в Комітет з міжнародних справ і в Комітет у справах СНД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін після визнання "ЛДНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

РБК-Україна також публікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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