В Госдуму России внесли соглашения с "ЛДНР"

В Государственную думу России внесли соглашения с так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками". Документ рассмотрят профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Глава Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Госдуму для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ДНР", а также между РФ и "ЛНР", - говорится в сообщении.

В частности, договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.