В Госдуму России внесли соглашения с "ЛДНР"
В Государственную думу России внесли соглашения с так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками". Документ рассмотрят профильный комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Глава Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Госдуму для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ДНР", а также между РФ и "ЛНР", - говорится в сообщении.
В частности, договоры направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин после признания "ЛДНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.
РБК-Украина также публиковало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.