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У Держдуму Росії внесли угоди з "ЛДНР"

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 00:39
У Держдуму Росії внесли угоди з "ЛДНР" Фото: президент РФ Володимир Путін
Автор: Валерія Поліщук

У Державну думу Росії внесли угоди з так званими Луганською і Донецькою "народними республіками". Документ розглянуть профільний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Глава Держдуми В'ячеслав Володін направив у профільні комітети внесені президентом до Держдуми для ратифікації договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і "ДНР", а також між РФ і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, договори направлені в Комітет з міжнародних справ і в Комітет у справах СНД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін після визнання "ЛДНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

РБК-Україна також публікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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