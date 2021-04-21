В Госдуме допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс

По его словам, власти должны официально заявить о том, что будут бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику ("ДНР" и "ЛНР", - ред.) - это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - заявил он.

Вместе с тем, он считает, что Украина якобы не в состоянии вести современную войну.

Отметим, вчера в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к нападению. Однако, Украина, по его словам, не хочет войны.