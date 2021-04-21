У Держдумі допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас

За його словами, влада повинна офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

"Я б давно на місці Верховного Головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій світ, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську республіку ("ДНР" і "ЛНР", - ред.) - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби", - заявив він.

Разом з тим, він вважає, що Україна нібито не в змозі вести сучасну війну.

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.