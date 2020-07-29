ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Держдумі РФ відреагували на затримання бійців ПВК "Вагнера" в Білорусі

Москва, Середа 29 липня 2020 19:50
У Держдумі РФ відреагували на затримання бійців ПВК "Вагнера" в Білорусі
Фото: Дмитро Новіков (gazeta.ru)
Автор: Максим Зайченко

У РФ вважають, що діяльність приватної військової компанії неможливо асоціювати з діяльністю держави

Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Дмитро Новіков відреагував на затримання в Білорусі 32 росіян з приватної військової компанії "Вагнера". За його словами, це не вплине на відносини між країнами.

Про це повідомляє російське видання РБК.

"Приватна військова компанія є приватна військова компанія, їх діяльність неможливо асоціювати з діяльністю держави", - вважає Новіков.

Він додав, що приватні військові компанії можуть працювати в інтересах окремих державних або приватних структур і в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, який характер діяльності ПВК.

На думку Новікова, "тертя між країнами не заважають розуміти, що Росія і Білорусь складають союзну державу".

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки у зв'язку з цією подією.

За його словами, Росія виправдовується, що не відправляла бойовиків в Білорусь.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Зрозуміло, треба ж якось виправдати свої брудні наміри...", - сказав Лукашенко.

За інформацією білоруських силовиків, понад 200 бойовиків прибули з РФ для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Державна дума РФБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся