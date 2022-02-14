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В Госдуме РФ поддержали два проекта постановления о признании "Л/ДНР"

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Понедельник 14 февраля 2022 13:16
В Госдуме РФ поддержали два проекта постановления о признании "Л/ДНР" Фото: В Госдуме РФ поддержали два проекта постановления о признании "Л/ДНР" (duma.gov.ru)
Автор: Валерия Полищук

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два проекта постановления о признании так называемых" Донецкой и Луганской "народные республики". Их уже направили в Совет Думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

За каждый проект в комитете проголосовали по три человека. Совет Думы должен вынести их на пленарное заседание 15 февраля.

Первый проект постановления в Госдуму внесли депутаты от фракции коммунистов. Он предполагает, что после его одобрения, обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "Л/ДНР" должны направить немедленно.

Второй проект предложили несколько депутатов от президентской фракции "Единая Россия". Согласно ему, обращение отправят не сразу к президенту. Сначала оно должно пройти Министерство иностранных дел, Минобороны и другие ведомства.

Авторы второго постановления считают, что это ускорит процесс признания боевиков, поскольку в МИД должны изучить правовую сторону. В частности, оккупанты хотят учесть соответствие обращений минским соглашениям.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал инициативу, поскольку она может только усилить напряженность.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" станет очевидным выходом России из минских соглашений. А спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что возможное признание "ЛДНР" - это "путь в пропасть".

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