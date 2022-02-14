У Держдумі РФ підтримали два проекти постанови про визнання "Л/ДНР"

Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав два проекти постанови про визнання так званих" Донецької та Луганської "народних республік". Їх вже направили до Ради Думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За кожен проект у Комітеті проголосували по три людини. Рада Думи повинна винести їх на пленарне засідання 15 лютого.

Перший проект постанови в Держдуму внесли депутати від фракції комуністів. Він припускає, що після його схвалення, звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР" повинні направити негайно.

Другий проект запропонували кілька депутатів від президентської фракції "Єдина Росія". Згідно з ним, звернення відправлять не відразу до Президента. Спочатку воно повинно пройти Міністерство закордонних справ, Міноборони та інші відомства.

Автори другої постанови вважають, що це прискорить процес визнання бойовиків, оскільки в МЗС повинні вивчити правову сторону. Зокрема, окупанти хочуть врахувати відповідність звернень Мінським угодам.