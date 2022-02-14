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У Держдумі РФ підтримали два проекти постанови про визнання "Л/ДНР"

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Понеділок 14 лютого 2022 13:16
У Держдумі РФ підтримали два проекти постанови про визнання "Л/ДНР" Фото: у Держдумі РФ підтримали два проекти постанови про визнання "Л/ДНР" (duma.gov.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав два проекти постанови про визнання так званих" Донецької та Луганської "народних республік". Їх вже направили до Ради Думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За кожен проект у Комітеті проголосували по три людини. Рада Думи повинна винести їх на пленарне засідання 15 лютого.

Перший проект постанови в Держдуму внесли депутати від фракції комуністів. Він припускає, що після його схвалення, звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР" повинні направити негайно.

Другий проект запропонували кілька депутатів від президентської фракції "Єдина Росія". Згідно з ним, звернення відправлять не відразу до Президента. Спочатку воно повинно пройти Міністерство закордонних справ, Міноборони та інші відомства.

Автори другої постанови вважають, що це прискорить процес визнання бойовиків, оскільки в МЗС повинні вивчити правову сторону. Зокрема, окупанти хочуть врахувати відповідність звернень Мінським угодам.

Нагадаємо, раніше в Державну думу РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Однак його прес-секретар Дмитро Пєсков розкритикував ініціативу, оскільки вона може тільки посилити напруженість.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" стане очевидним виходом Росії з Мінських угод. А спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що можливе визнання "ЛДНР" - це"шлях у прірву".

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