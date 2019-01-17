Держдума РФ вирішила не направляти російську делегацію в ПАРЄ в 2019 році

Фото: ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

Росія не буде відновлювати сплату внесків до бюджету Ради Європи

Державна Дума РФ на пленарному засіданні у четвер, 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Повідомляється, що Росія не буде відновлювати сплату внесків до бюджету Ради Європи.

"Рішення не направляти делегацію в ПАРЄ було прийнято за підсумками консультацій з колегами з Ради Федерації, а також переговорів з головою ПАРЄ. У нинішньому вигляді ПАРЄ не здатна скасувати дискримінаційні норми регламенту, які дозволяють позбавити російську делегацію права голосу", - сказав заступник голови ДД Петро Толстой.

Нагадаємо, 23 листопада бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитися від майже всіх змін в регламенті, які пропонувала Росія.

Раніше генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд на сесії ПАРЄ в Страсбурзі заявив, що Росія може позбутися права участі у роботі Комітету міністрів Ради Європи- головному виконавчому органі організації, якщо не відновить виплати в бюджет РЄ. Раніше Ягланд повідомив про рішення Російської Федерації не повертатися до роботи в ПАРЄ в січні.