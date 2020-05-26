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Держборг за другий місяць кризи збільшився на мільярд доларів

Новини » Фінансова криза 2020     26.05.2020 - 10:25
Держборг за другий місяць кризи збільшився на мільярд доларів
Фото: долари та євро (прес-служба НБУ)

Коливання викликані зміною курсу долара до гривні

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2020 року становив 2 196,36 млрд грн або 81,43 млрд доларів. Мінфін за місяць зміг залучити лише 9,8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом квітня 2020 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 59,19 млрд грн (2,7%), а у доларовому еквіваленті борг збільшився на 1,05 млрд доларів (1,3%).

Міністерством фінансів було здійснено виплати 9,9 млрд грн з погашення державного боргу та 9 млрд грн з обслуговування. З чотирьох аукціонів, запланованих Мінфіном на квітень, фактично проведено було лише один. За підсумками аукціонів 28 квітня на фінансування державного бюджету було залучено 9,8 млрд грн.

Станом на 31 квітня зовнішній борг склав 1 328,84 млрд грн (60,50% від загальної суми боргу) або 49,27 млрд доларів, внутрішній борг - 867,52 млрд грн (39,50%) або 32,16 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 934,89 млрд грн (88,09% від загальної суми боргу) або 71,74 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 261,47 млрд грн (11,90%) або 9,69 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн або 84,36 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ГосдолгМіністерство фінансів Українидолг
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