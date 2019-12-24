Госдолг Украины вырос за месяц на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2019 года составил 1 990,78 млрд грн или 82,83 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение ноября 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 54,82 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 0,99 млрд долларов.

По состоянию на 30 ноября внешний долг составил 1 165,25 млрд грн (58,53% от общей суммы долга) или 48,48 млрд долларов, внутренний долг - 825, 52 млрд грн (41,47%) или 34,35 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 750,36 млрд грн (87,92% от общей суммы долга) или 72,82 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 240,41 млрд грн (12,08%) или 10,0 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, в ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.