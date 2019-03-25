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Госдолг Украины сократился благодаря укреплению гривны

Новости » Экономика    25.03.2019 - 16:48
Госдолг Украины сократился благодаря укреплению гривны
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Сокращение произошло только в гривневом эквиваленте

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 28 февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд грн или 78,24 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, в течение февраля 2019 года сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60,0 млрд грн и в долларовом эквиваленте долг уменьшился на 0,01 млрд долларов .

По данным Минфина, внешний долг составлял 1 351,57 млрд грн или 50,07 млрд долларов, внутренний долг - 760,33 млрд грн (36,00%) или 28,17 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 819,80 млрд грн или 67,42 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 292,10 млрд грн (13,83%) или 10,82 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

Напомним, по оценкам НБУ, в 2018 уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.

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