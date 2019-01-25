Держборг України за 2018 рік зріс на 2 млрд доларів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Борг зріс на 2,6%, тобто приблизно на рівень зростання ВВП

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.

Як зазначили в міністерстві, на кінець 2018 року зовнішній борг старновив1 397,22 млрд грн (64,43% від загальної суми) або 50,46 млрд доларів; внутрішній борг - 771,41 млрд грн (35,57%) або 27,86 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 860,50 млрд грн (85,79% від загальної суми) або 67,19 млрд доларів. Гарантований державою борг становив 308,13 млрд грн (14,21%) або 11,13 млрд доларів.

Відзначимо, що офіційний курс долара до гривні за 2018 рік знизився на 1,35%. Таким чином, різниця між зростанням держборгу у доларовому і гривневому еквівалентах пояснюється валютним курсом.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів у 2019 році планує запозичити 345,9 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку - 202 млрд грн, або 58,4% загальної суми запозичень. Зовнішні запозичення заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%.

Нагадаємо, за базовим сценарієм Національного банку, борг України у відсотках до ВВП продовжить скорочуватися і досягне 65% на кінець 2018 року і 62% - у 2019 році (в 2017 році - 72%).