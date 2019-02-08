НБУ прогнозує падіння рівня держборгу до ВВП нижче 60%

Фото: колаж (РБК-Україна)

У 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61% і очікується подальше зниження

Жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ за січень 2019 року.

Як зазначили НБУ, характер фіскальної політики упродовж 2018 року суттєво трансформувався з від м’якої в першому півріччі до жорсткої в другому півріччі з передбачуваним послабленням наприкінці року. Дефіцит зведеного бюджету за підсумками року розширився (до 67,8 млрд грн), проте зберігся суттєвий первинний профіцит. На тлі зміцнення гривні за підсумками року це зумовило подальше зниження відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП (до 61%).

У НБУ очікують, що у 2019 - 2021 роках фіскальна політика буде більш жорсткою, ніж у 2018 році. Очікується, що через пікові виплати за зовнішнім державним боргом дефіцит зведеного бюджету не перевищуватиме 1,5% ВВП.

"Збереження високих темпів зростання номінального ВВП, низька курсова волатильність та стійкий первинний профіцит зведеного бюджету (понад 1% ВВП щороку) на тлі значних погашень дасть змогу зменшити державний та гарантований державою борг нижче 60% ВВП", - йдеться в документі.

bank.gov.ua

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, рівень держборгу України до ВВП у 2017 році становив 81%, у 2017 році - 72%.

Як повідомляло РБК-Україна, державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.