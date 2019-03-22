НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу в 2019 году

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство и бизнес вернут кредиторам 15,655 млрд долларов

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,655 млрд долларов, из которых 11,951 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,703 млрд долларов - проценты.

Правительство Украины должно погасить за год 5,016 млрд долларов долгов, центральный банк - 842 млн долларов. В том числе в пользу МВФ нужно заплатить 1,945 млрд долларов.

Пока самые крупные выплаты запланированы в первом квартале года - 5,609 млрд долларов.

bank.gov.ua

Напомним, валовой внешний долг Украины и на конец IV квартала 2018 года возрос по сравнению с прошлым кварталом на 515 млн долларов - с 114,192 млрд долларов до 114,707 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.