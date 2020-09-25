Госдолг Украины немного вырос за последний месяц

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2020 года составил 2 338,18 млрд грн или 85,10 млрд долларов. В августе крупных заимствований не было.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение августа 2020 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 16,90 млрд грн (на 0,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,05 млрд долларов (на 0,06%).

По состоянию на 31 августа внешний долг составил 1 452,00 млрд грн (62,10% от общей суммы долга) или 52,85 млрд долларов, внутренний долг - 886,18 млрд грн (37,90%) или 32,25 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 060,74 млрд грн (88,13% от общей суммы долга) или 75,00 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 277,44 млрд грн (11,87%) или 10,10 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).

Напомни, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал.