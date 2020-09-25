Держборг України трохи виріс за останній місяць

Фото: долари і євро (pixabay.com)

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2020 року склав 2 338,18 млрд грн або 85,10 млрд доларів. У серпні великих запозичень не було.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом серпня 2020 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 16,90 млрд грн (на 0,7%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,05 млрд доларів (на 0,06%).

За станом на 31 серпня зовнішній борг склав 1 452,00 млрд грн (62,10% від загальної суми боргу) або 52,85 млрд доларів, внутрішній борг - 886,18 млрд грн (37,90%) або 32,25 млрд доларів.

Державний борг України склав 2 060,74 млрд грн (88,13% від загальної суми боргу) або 75,00 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 277,44 млрд грн (11,87%) або 10,10 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України виросте до 2020 року до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів в 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 липня 2020 року. Пікові виплати припадуть на IV квартал.