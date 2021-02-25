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Госдолг Украины за месяц вырос на полмиллиарда долларов

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 15:11
Госдолг Украины за месяц вырос на полмиллиарда долларов Фото: евро, доллары (прес-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2021 года составил 2 558,22 млрд грн или 90,74 млрд долларов. Крупных заимствований и погашений в этом месяце не было.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение января 2021 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,49 млрд долларов (на 0,5%).

По состоянию на 31 января внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,44 млрд долларов, внутренний долг - 1 051,70 млрд грн (41,11%) или 37,30 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 263,74 млрд грн (88,49% от общей суммы долга) или 80,29 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 294,48 млрд грн (11,51%) или 10,45 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

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