Держборг України за місяць зріс на півмільярда доларів
Державний і гарантований державою борг України станом на 31 січня 2021 року склав 2 558,22 млрд грн або 90,74 млрд доларів. Великих запозичень і погашення в цьому місяці не було.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
За даними Мінфіну, протягом січня 2021 року сума збільшилася у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд грн (на 0,2%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,49 млрд доларів (на 0,5%).
Станом на 31 січня зовнішній борг склав 1 506,52 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 53,44 млрд доларів, внутрішній борг - 1 051,70 млрд грн (41,11%) або 37,30 млрд доларів.
Державний борг України становив 2 263,74 млрд грн (88,49% від загальної суми боргу) або 80,29 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 294,48 млрд грн (11,51%) або 10,45 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).
Нагадаємо, Україна в 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості по державному боргу. З цієї суми платежі по внутрішньому боргу складуть 418,80 млрд гривень, по зовнішньому - 166,33 млрд гривень.