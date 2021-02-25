Держборг України за місяць зріс на півмільярда доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 січня 2021 року склав 2 558,22 млрд грн або 90,74 млрд доларів. Великих запозичень і погашення в цьому місяці не було.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом січня 2021 року сума збільшилася у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд грн (на 0,2%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,49 млрд доларів (на 0,5%).

Станом на 31 січня зовнішній борг склав 1 506,52 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 53,44 млрд доларів, внутрішній борг - 1 051,70 млрд грн (41,11%) або 37,30 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 263,74 млрд грн (88,49% від загальної суми боргу) або 80,29 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 294,48 млрд грн (11,51%) або 10,45 млрд доларів.