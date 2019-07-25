Госдолг Украины за месяц вырос на 2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2019 года составил 2 102,41 млрд грн или 80,35 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение июня 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,96 млрд долларов.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 309,33 млрд грн (62,28% от общей суммы долга) или 50,04 млрд долларов, внутренний долг - 793,08 млрд грн (37,72%) или 30,31 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 832,30 млрд грн (87,15% от общей суммы долга) или 70,02 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 270,11 млрд грн (12,85%) или 10,32 млрд долларов.

Напомним, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. Согласно обновленному графику Минфина, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.

Как писало РБК-Украина, пиковые месяцы выплат по госдолгу приходятся на май, когда было необходимо погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре Кабмину, кто бы его к тому моменту не возглавлял, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ. Львиная доля платежей, как и в мае, будет в долларах.