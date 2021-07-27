Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг достиг 92,52 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов .

По данным Минфина, в течение июня 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,0 млрд долларов.

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 476,69 млрд гривен (58,74% от общей суммы долга) или 54,34 млрд долларов, внутренний долг - 1 037,67 млрд гривен (41,27%) или 38,18 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 224,82 млрд гривен (88,48% от общей суммы долга) или 81,87 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 289,54 млрд гривен (11,52%) или 10,65 млрд долларов..