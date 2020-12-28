Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2020 года составил 2 398,20 млрд грн или 84,24 млрд долларов. В курс гривны к доллару практически не изменился.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение октября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 30,44 млрд грн (на 1,3%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,98 млрд долларов (на 1,2%).

По состоянию на 30 ноября внешний долг составил 1 463,84 млрд грн (61,04% от общей суммы долга) или 51,42 млрд долларов, внутренний долг - 934,36 млрд грн (38,96%) или 32,82 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 109,01 млрд грн (87,94% от общей суммы долга) или 74,08 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд грн (12,06%) или 10,16 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Отметим, официальный курс доллара к гривне в ноябре практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.