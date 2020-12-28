Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2020 року склав 2 398,20 млрд грн або 84,24 млрд доларів. В курс гривні до долара практично не змінився.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом жовтня 2020 року сума боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 30,44 млрд грн (на 1,3%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,98 млрд доларів (на 1,2%).

За станом на 30 листопада зовнішній борг склав 1 463,84 млрд грн (61,04% від загальної суми боргу) або 51,42 млрд доларів, внутрішній борг - 934,36 млрд грн (38,96%) або 32,82 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 109,01 млрд грн (87,94% від загальної суми боргу) або 74,08 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 289,19 млрд грн (12,06%) або 10,16 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року повинні виплатити 5,587 млрд доларів, з яких 71 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні в листопаді практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.