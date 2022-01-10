Украина в 2022 году вернет кредиторам 550 млрд гривен. Названы пиковые месяцы платежей

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 января 2022 года. За год необходимо выплатить 550,71 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 423,97 млрд гривен, по внешнему - 126,74 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в феврале - 66,31 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 59,05 млрд гривен, по внешнему - 7,26 млрд гривен.

В мае власти Украины должны выплатить кредиторам - 56,44 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 48,87 млрд гривен, по внешнему - 7,57 млрд гривен.

В июне платежи составят 56,18 млрд гривен , в т.ч. по внутреннему долгу - 51,02 млрд гривен, по внешнему - 5,17 млрд гривен.

В сентябре кредиторам вернут 55,63 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 3,12 млрд гривен, по внешнему - 52,51 млрд гривен.

По данным Минфина, за 2021 год общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд гривен при росписи 220,9 млрд гривен. Фактические государственные заимствования составили 602,8 млрд грн или 86,2% от плана. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,3 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 108,9 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 192,8 млрд гривен.

При этом, платежи по погашению государственного долга за 2021 год составили 441,1 млрд грн (94,2% плана), платежи по обслуживанию - 150 млрд грн (98,6% плана).

По данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета Украины за 2021 год составили 1 275,4 4 млрд гривен. Это на 1,8% больше плана и на 20,7% больше доходов 2020 года (1 076,0 млрд гривен). Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 января 2022 года составляет 15,7 млрд гривен