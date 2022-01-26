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Держборг України за рік зріс на 7,7 млрд доларів

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Україна, Середа 26 січня 2022 12:40
Держборг України за рік зріс на 7,7 млрд доларів Фото: уряд наростив держборг України на 7,7 млрд доларів (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2021 року склав 2 671,83 млрд гривень або 97,95 млрд доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом 2021 року сума зросла в гривневому еквіваленті на 119,95 млрд гривень (на 4,7%), а в доларовому еквіваленті на 7,69 млрд доларів (на 8,5%).

Станом на 31 Грудня зовнішній борг склав 1 560,23 млрд гривень (58,40% від загальної суми боргу) або 57,20 млрд доларів, внутрішній борг - 1 111,60 млрд гривень (41,60%) або 40,75 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 362,49 млрд гривень (88,42% від загальної суми боргу) або 86,61 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 309,33 млрд гривень (9,74%) або 9,54 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд гривень або 90,26 млрд доларів. За рік держборг виріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

Нагадаємо, Україна у 2022 році повинна виплатити 550,71 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 423,97 млрд гривень, за зовнішнім - 126,74 млрд гривень.

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Міністерство фінансів України
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