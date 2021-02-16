В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право ответить на ракетный удар в Ираке

После атаки госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с представителями администрации Иракского Курдистана, а также с премьер-министром Ирака.

В Госдепе отметили, что поддерживают иракских партнеров в их усилиях по расследованию этих атак, независимо от того, были они совершены Ираном или поддерживаемыми Ираном боевиками.

"В координации с нашими иракскими партнерами мы оставляем за собой право ответить (на эту атаку) в любое время и в любом месте. И мы будем делать это в координации с нашими иракскими партнерами, поскольку речь идет о суверенитете Ирака", - говорится в заявлении Госдепа.