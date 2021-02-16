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В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право ответить на ракетный удар в Ираке

Автор: Инна Собора

США совместно со своими партнерами в Ираке оставляют за собой право ответить на ракетную атаку в Иракском Курдистане. Это может произойти "в любое время и в любом месте".

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Голос Америки".

После атаки госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с представителями администрации Иракского Курдистана, а также с премьер-министром Ирака.

В Госдепе отметили, что поддерживают иракских партнеров в их усилиях по расследованию этих атак, независимо от того, были они совершены Ираном или поддерживаемыми Ираном боевиками.

"В координации с нашими иракскими партнерами мы оставляем за собой право ответить (на эту атаку) в любое время и в любом месте. И мы будем делать это в координации с нашими иракскими партнерами, поскольку речь идет о суверенитете Ирака", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.

Ранее в Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились военные США и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.

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