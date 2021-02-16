У Держдепі заявили, що США залишають за собою право відповісти на ракетний удар в Іраку

США спільно зі своїми партнерами в Іраку залишають за собою право відповісти на ракетну атаку в Іракському Курдистані. Це може статися "в будь-який час і в будь-якому місці".
Таку заяву зробив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Голос Америки".
Після атаки держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з представниками адміністрації Іракського Курдистану, а також з прем'єр-міністром Іраку.
У Держдепі зазначили, що підтримують іракських партнерів в їх зусиллях по розслідуванню цих атак, незалежно від того, були вони здійснені Іраном або підтримуваними Іраном бойовиками.
"В координації з нашими іракськими партнерами ми залишаємо за собою право відповісти (на цю атаку) в будь-який час і в будь-якому місці. І ми будемо робити це в координації з нашими іракськими партнерами, оскільки мова йде про суверенітет Іраку", - йдеться в заяві Держдепу.
Нагадаємо, в результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинула одна людина. Ще дев'ять осіб отримали поранення.
Раніше в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада. У той час там перебували військові США та військовослужбовці з інших країн міжнародної антитерористичної коаліції.