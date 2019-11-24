У Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося

Американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців

Слухання у справі імпічменту Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців

"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою - як з боку демократів, так і республіканців - у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.

Він також підкреслив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах та на напрямі розбудови демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.

Він погодився, що в Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову наголосив, що "політика США не змінилася й підтримка продовжується".

Нагадаємо, на даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Сенат США не підтримає імпічмент Дональда Трампа. За його словами, палата, очолювана республіканцями, подасть достатньо голосів, щоб відхилити рішення про оголошення імпічменту Дональда Трампа.

Можливе розслідування процедури імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні.