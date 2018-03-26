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В Госдепе США прокомментировали решение выслать российских дипломатов

НовостиПолитика    26.03.2018 - 17:23
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

Действия США демонстрируют солидарность с Великобританией

В Государственном департаменте (Госдеп) США заявили, что высылка российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле демонстрируют солидарность с Великобританией. Об этом заявила представитель госдепартамента Хезер Нойерт.

"4 марта Россия попыталась убить британского гражданина и его дочь на территории Великобритании. Мы предпринимаем эти действия, чтобы продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Великобританией. Сегодня мы вышлем 60 россиян из своей миссии и миссии ООН и потребуем от России закрыть консульство в Сиэтле", - сказала Нойерт.

США предприняли эти действия в связи продолжающимися со стороны России нарушениями международных норм.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

Как сообщается, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США". Правительство США также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России". Отмечается, что российское правительство было уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США.

США решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле США и ряд стран Евросоюза вместе объявят о высылке российских дипломатов, - источник
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Госдеп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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