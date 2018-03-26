В Госдепе США прокомментировали решение выслать российских дипломатов

Действия США демонстрируют солидарность с Великобританией

В Государственном департаменте (Госдеп) США заявили, что высылка российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле демонстрируют солидарность с Великобританией. Об этом заявила представитель госдепартамента Хезер Нойерт.

"4 марта Россия попыталась убить британского гражданина и его дочь на территории Великобритании. Мы предпринимаем эти действия, чтобы продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Великобританией. Сегодня мы вышлем 60 россиян из своей миссии и миссии ООН и потребуем от России закрыть консульство в Сиэтле", - сказала Нойерт.

США предприняли эти действия в связи продолжающимися со стороны России нарушениями международных норм.

On March 4, #Russia attempted to murder a British citizen & his daughter w/ military-grade nerve agent on British soil. We stand in unbreakable solidarity w/ #UK. Today, we will expel 60 Russians from its bilat mission & mission to UN, & require Russia to close Seattle consulate. pic.twitter.com/S2wLjnZdDH — Heather Nauert (@statedeptspox) March 26, 2018

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

Как сообщается, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США". Правительство США также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России". Отмечается, что российское правительство было уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США.