У Держдепі США прокоментували рішення вислати російських дипломатів

Дії США демонструють солідарність з Британією

У Державному департаменті (Держдеп) США заявили, що висилка російських дипломатів і закриття консульства Росії в Сіетлі демонструють солідарність з Британією. Про це заявила представник держдепартаменту Хезер Нойерт.

"4 березня Росія спробувала вбити британського громадянина і його дочки на території Великої Британії. Ми вживаємо ці дії, щоб продемонструвати нашу повну солідарність з Великою Британією. Сьогодні ми вишлемо 60 росіян з своєї місії та місії ООН і зажадаємо від Росії закрити консульство у Сіетлі", - сказала Нойерт.

США зробили ці дії у зв'язку триваючими з боку Росії порушеннями міжнародних норм.

On March 4, #Russia attempted to murder a British citizen & his daughter w/ military-grade nerve agent on British soil. We stand in unbreakable solidarity w/ #UK. Today, we will expel 60 Russians from its bilat mission & mission to UN, & require Russia to close Seattle consulate. pic.twitter.com/S2wLjnZdDH — Heather Nauert (@statedeptspox) March 26, 2018

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі.

Як повідомляється, з США будуть вислані 12 російських дипломатів при ООН в Нью-Йорку і 48 співробітників посольства Росії у Вашингтоні через "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США". Уряд США також закриває російське консульство в Сіетлі, яке, на думку високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, стало ключовим форпостом у розвідувальних операціях Росії". Відзначається, що російський уряд був повідомлений про висилку дипломатів, у них залишилося сім днів, щоб покинути США.