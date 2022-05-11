У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів
Подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції та ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства", - заявив Блінкен.
Чиновник наголосив, що блокада Росії не дає експортувати cільгосппродукцію, створюючи загрозу недоїдання та голоду для мільйонів людей у всьому світі.
"Блокада має припинитися", - резюмував він.
Раніше ми повідомляли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду у світі, що насувається.
Також ми писали, що Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.
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