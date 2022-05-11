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У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів

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Середа 11 травня 2022 20:09
У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Подальше блокування портів України російськими військами може призвести до глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції та ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства", - заявив Блінкен.

Чиновник наголосив, що блокада Росії не дає експортувати cільгосппродукцію, створюючи загрозу недоїдання та голоду для мільйонів людей у ​​всьому світі.

"Блокада має припинитися", - резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду у світі, що насувається.

Також ми писали, що Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.

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